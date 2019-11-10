Son Dakika Haberleri: Van Gölü'nde Ata'ya saygı dalışı
Son Dakika Güncel Van Gölü'nde Ata'ya saygı dalışı

Van Gölü'nde Ata'ya saygı dalışı

7 saat önce

VAN'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yılı dolayısıyla Van Gölü'ne saygı dalışı yaptı.

Van Gölü'nde Ata'ya saygı dalışı, System.String[]

VAN'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yılı dolayısıyla Van Gölü'ne saygı dalışı yaptı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Bot Timi Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi ekipleri, Türkiye'nin kurucusu ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü dolayısıyla Van Gölü'ne daldı. Ekipler, suda Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı, selam vererek Atatürk'ü andı.


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Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 10:35 Kaynak: DHA
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