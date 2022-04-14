Van Gölü'nde av yasağı yarın başlıyor - Son Dakika
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Van Gölü'nde av yasağı yarın başlıyor

14.04.2022 14:33
Van Gölü'nde av yasağı yarın başlıyor

Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin, neslinin devamı için üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz'da uygulanan av yasağı yarın başlıyor.

Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin, neslinin devamı için üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz'da uygulanan av yasağı yarın başlıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, av yasağıyla beraber balıkçılar, 90 gün boyunca Van Gölü'nde balık avlayamayacak.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, inci kefali balığının 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde gerçekleşen av yasağının yarın başlayacağını söyledi.

Av yasağı öncesinde tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten Görentaş, şunları kaydetti;

"Yasak öncesinde Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğümüz ilgili kurumlarla birçok toplantı yaptı. Şube Müdürü Muhammet Demir eğitici ve bilgilendirici sunumlar yaptı. Sahada görev alacak İl Jandarma Komutanlığı, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Akçagedik, Çelebibağ, Erciş Merkez, Alparslan, Muradiye Merkez, Çaldıran Merkez, Gedikbulak, Tuşba Merkez, Edremit Merkez, Gevaş ve Balaban Jandarma Karakol Komutanlıkları, Edremit Jandarma Asayiş Bot komutanlığı, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, DSİ 17. Bölge Müdürlüğü, Muradiye, Edremit ve İpekyolu ilçe emniyet müdürlüklerini ve diğer komisyon üyelerini av yasağı sürecinde yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirdi."

Ekiplerin Muradiye, Erciş ve Edremit ilçelerinde 10 okulda yaklaşık bin öğrenciye inci kefali ve avcılıkla ilgili eğitim verdiğini aktaran Görentaş, "Kiraladığımız 12 araç jandarma ve emniyet birimlerine verildi. Sahada çalışacak kolluk kuvvetlerine çizme, tulum, fener, çakı gibi malzemeler dağıtılacak. Av yasağı süresince İl, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimiz ve kolluk kuvvetleri ekiplerimizle 7 gün 24 saat görev yapacak. İnci kefalinin korunması gereken gereken çalışmaları yapacağız." ifadelerini kullandı.

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Av Yasağı, 15 Temmuz, Van Gölü, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van Gölü'nde av yasağı yarın başlıyor - Son Dakika


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