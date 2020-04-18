Van Gölü'nde av yasağına rağmen 10 ton balık avlanabilecek 400 metre ağı drone buldu - Son Dakika
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Van Gölü'nde av yasağına rağmen 10 ton balık avlanabilecek 400 metre ağı drone buldu

6 saat önce

VAN Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen ve nesli koruma altında olan inci kefalinin üreme dönemi nedeniyle 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arası uygulanan av yasağı başladı.

Van Gölü'nde av yasağına rağmen 10 ton balık avlanabilecek 400 metre ağı drone buldu, System.String[]

VAN Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen ve nesli koruma altında olan inci kefalinin üreme dönemi nedeniyle 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arası uygulanan av yasağı başladı. Yasakla birlikte inci kefalini korumak için hem karadan hem havadan denetim yapan jandarma, 10 ton balık avlayabilecek 400 metre uzunluğunda manyat tipi ağ ele geçirdi.

Bölgenin önemli değerlerinden olan ve Alaska'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek zaman zaman uçarcasına derelere akın eden inci kefali için av yasağı, 15 Nisan'da başladı. Van Gölü Havzası'nda yaklaşık 15 bin kişinin ekmek kapısı olan inci kefallerinin avlanması 15 Temmuz'a kadar yasak. Bu doğrultuda jandarma ekipleri hem karadan hem havadan sıkı denetim yapıyor. İnci kefalinin geçiş güzergahları olan Van Gölü sahili ve dere yataklarında balık nöbeti tutan ekipler, Muradiye ilçesine bağlı Karahan Mahallesi'nin Bendimahi Köprüsü mevkisinde drone ile tespit edilen 400 metre uzunluğunda manyat tipi ağ ele geçirdi.10 ton balık avlayabilecek kapasitede olan ağ, imha edilmek üzere İlçe Tarım Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, beraberinde Muradiye Kaymakamı Erkan Savar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi(YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş ile birlikte,manyat tipi ağın ele geçirildiği Bendimahi Çayı'nda incelemelerde bulundu. İnceleme sırasında koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyuldu.

'TERÖRLE MÜCADELE BİLİNCİYLE İNCİ KEFALİ KORUNUYOR'

Vali Bilmez, İnci kefali balığının 20 yıl önce nesli tükenmek üzere olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"20 yıl önce Muradiye'de insanlar, balığı koruma konusunda maalesef çok olumsuzdu. Ama bugün aynı Muradiye'de çocuklar balıklara sahip çıkıyor, dere kenarında balığı koruyor ve hatta birebir yaşanmış bir olayımız da var. Çocuk, babası balık tutmaya gittiğinde, babasını ihbar ediyor. Böyle güzel gelişmeler de var. Bugün bu balık korunabildiği için, nesli tükenmekten kurtulduğu için 14 kooperatifimiz, 160 teknemiz yasak sezonu dışında Van Gölü'nde balık avlamakta. Günlük 10 ton balık tutulup, satılıyor. Yaklaşık 15 bin insan geçimini balık tutarak sağlıyor. Eğer bu yavrulama döneminde tedbir alınmazsa, vatandaşımızın bilinçsiz avlanması yüzünden balığın nesli çok kısa sürede tükenebilecek noktaya gelir. Ele geçirilen 400 metrelik ağ ne kadar canlı varsa hepsini bir anda yok edebilir. Onun için 15 Nisan ile 15 Temmuz tarihleri arasındaki yasak döneminde, inci kefalini koruyacağız. Bu yasağa uymak lazım. Bu konuda gerekli güvenlik önlemini alan jandarma personelini tebrik ediyorum. Emin olun terörle mücadele bilinciyle, kaçak balıkçılıkla 24 saat esasına göre mücadele edilmekte. Bu konuda bize destek veren gençlere ve yöre halkına teşekkür ediyorum.11 tane ana çayımız var. Bunların hepsinde jandarmamız gerekli tüm önlemleri almış durumda. Kaçak balıkçılık yapanlara kesinlikle göz yumulmayacak. Bu balığı bu yörede yaşayan insanlar için koruyoruz."


Van Gölü, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 04:48 Kaynak: DHA

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