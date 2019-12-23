Van Gölü'nde avlanan balıkçı, AA'nın

Bitlis'in Ahlat ilçesinin Van Gölü kıyısında teknesiyle balıkçılık yapan Adnan Menteş, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Menteş, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi. Fotoğraflar hakkında bilgi alan Menteş, haber, yaşam ve spor kategorilerinde üç fotoğraf için oy kullandı. Haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu" fotoğrafına oy veren Menteş, yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "beyaz yürüyüş", spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafını seçti.

Balıkçı Menteş, Anadolu Ajansının düzenlediği yılın fotoğrafı oylamasında birbirinden güzel birçok fotoğrafın bulunduğunu belirterek "Fotoğrafları seçerken biraz zorlandım" dedi.