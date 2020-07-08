Van Gölü'nde batan tekne, Row ve Sonar cihazlarıyla aranıyor - Son Dakika

Van Gölü'nde batan tekne, Row ve Sonar cihazlarıyla aranıyor

VAN Gölü'nde 11 gün önce, içinde yaklaşık 60 kaçak göçmen bulunan teknenin battığı bölgede ara çalışmaları sürüyor.

VAN Gölü'nde 11 gün önce, içinde yaklaşık 60 kaçak göçmen bulunan teknenin battığı bölgede ara çalışmaları sürüyor. 4 Row ve 4 Sonar cihazının kullanıldığı çalışmalarda, havadan ve tekneyle göl yüzeyi taranıyor, kıyılarda arama yapılıyor.

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde, 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında, kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan kuzenler Sedat ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapıldı. Alabora olan teknede yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak, jandarmaya götürüldü. Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler doğrultusunda Sedat Akbaş ile yaklaşık 60 kaçak göçmenin bulunduğu teknenin battığı tahmin edilen bölgede arama çalışması başlatıldı. Şu ana kadar yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 12 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

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Arama tarama çalışmaları 11'inci günde de sürüyor. Çalışmalara, Jandarma Asayiş Bot timlerinin yanı sıra yolcu taşımacılığında kullanılan tekneler, AFAD'a ait bir bot ve 7 personel katılıyor. Deniz Kuvvetleri'nden gelen ekip ise, 'Yatay Sonar' ve 'ROW' cihazlarıyla çalışma yürütüyor. Milli Savunma Bakanlığı'dan gelen 6 kişilik Sualtı Arama timi de gölün dibinde arama yapıyor.

Çarpanak Adası çevresinde, arama tarama faaliyetleri havadan, karadan ve göl yüzeyinde sürüyor.


Van Gölü, Gevaş, Sonar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 11:07 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van Gölü'nde batan tekne, Row ve Sonar cihazlarıyla aranıyor - Son Dakika
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