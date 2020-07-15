Van Gölü'nde batan teknede boğulanlar kimsesizler mezarlığına defnediliyor - Son Dakika

Van Gölü'nde batan teknede boğulanlar kimsesizler mezarlığına defnediliyor

VAN (İHA) – Van Gölü'nde batan göçmen teknesinden çıkarılan cenazeler, Van Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından kimsesizler mezarlığına defnediliyor.

VAN (İHA) – Van Gölü'nde batan göçmen teknesinden çıkarılan cenazeler, Van Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından kimsesizler mezarlığına defnediliyor.

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Van Gölü'nün Çarpanak Adası açıklarında batan teknedeki cesetlerin çıkarılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda şu ana kadar 36 göçmenin cesedine ulaşıldı. Çıkarılan cesetler otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumuna götürülüyor. Buradaki işlemleri tamamlanan göçmenlerden 18'inin cenazeleri ise belediye ekipleri tarafından alınarak kimsesizler mezarlığına defnediliyor.


İHA muhabirine konuşan Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Serkan Başdinç; 2019 yılından bu yana çeşitli sebepler ve son tekne faciasından hayatını kaybeden 93 kişinin cenazesini kimsesizler mezarlığına defnettiklerini belirtti. Sadece tekne faciasından şu ana kadar 18 kişinin cenazesini defnettiklerini ifade eden Başkan Başdinç, "Başkanlığımıza bağlı faaliyet yürüten Mezarlıklar Şube Müdürlüğü olarak 82 personel, 12 araç ve 188 çağrı merkezimizle 7/24 esaslı hizmet vermekteyiz. 01 Ocak 2019 tarihinden bugüne kadar toplam 93 kimsesiz defnimiz gerçekleşti. Bunların 75'i çeşitli sebeplerle gerçekleşen definlerdi. Van Gölü'nde yaşanan son tekne faciasında ise dün gece itibariyle defin sayımız 18 oldu" dedi.


"Defin İslami usullere göre gerçekleştiriliyor"


Defin süreci hakkında da bilgi veren Başdinç, "Cesetler alınmadan önce adli tıp kurumuna gidiyor. Adli tıp kurumunda numaralandırma işlemleri yapılıyor. Bu numaralarla biz definlerimizi gerçekleştiriyoruz. Tamamı kayıt altına alınarak ve İslami usulü esasına göre defin işlemleri gerçekleştiriliyor" diye konuştu. - VAN

Çarpanak Adası, Adli Tıp, Van Gölü, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 14:55 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van Gölü'nde batan teknede boğulanlar kimsesizler mezarlığına defnediliyor - Son Dakika
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