Van Gölü'nde batan teknede çalışmalar yeniden başlatıldı - Son Dakika

Van Gölü'nde batan teknede çalışmalar yeniden başlatıldı

Van Gölü'nde kaçak göçmenleri taşırken batan ve 106.5 metre derinlikte tespit edilen teknedeki cesetlerin çıkarılması için çalışmalar bugün yeniden başlatıldı.

Van Gölü'nde kaçak göçmenleri taşırken batan ve 106.5 metre derinlikte tespit edilen teknedeki cesetlerin çıkarılması için çalışmalar bugün yeniden başlatıldı.

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş için yapılan kayıp ihbarının ardından Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak jandarma ekiplerine teslim edilmişti. Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler doğrultusunda Sedat Akbaş ile yaklaşık 60 kaçak göçmenin bulunduğu değerlendirilen tekne; Van Jandarma Sualtı Timi, JAK Sualtı Timi, Deniz Kuvvetleri ROW Timi ve Sahil Güvenlik ROW Timi'nin katıldığı çalışmalarda Çarpanak Adası açıklarında 106.5 metre derinlikte tespit edilmişti. Şimdiye kadar su yüzeyinde 14 ceset bulunurken, tekneden de ROW cihazıyla 19 ceset çıkarılmıştı. Dün hava muhalefeti ve cihazların bakımı için ara verilen çalışmalar bugün yeniden başlatıldı. - VAN

Van Gölü, Gevaş, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 11:00 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van Gölü'nde batan teknede çalışmalar yeniden başlatıldı - Son Dakika
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