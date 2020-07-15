Van Gölü'nde batan teknede çalışmalar yeniden başlatıldı
Van Gölü'nde kaçak göçmenleri taşırken batan ve 106.5 metre derinlikte tespit edilen teknedeki cesetlerin çıkarılması için çalışmalar bugün yeniden başlatıldı.
Van Gölü'nde kaçak göçmenleri taşırken batan ve 106.5 metre derinlikte tespit edilen teknedeki cesetlerin çıkarılması için çalışmalar bugün yeniden başlatıldı.
Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş için yapılan kayıp ihbarının ardından Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak jandarma ekiplerine teslim edilmişti. Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler doğrultusunda Sedat Akbaş ile yaklaşık 60 kaçak göçmenin bulunduğu değerlendirilen tekne; Van Jandarma Sualtı Timi, JAK Sualtı Timi, Deniz Kuvvetleri ROW Timi ve Sahil Güvenlik ROW Timi'nin katıldığı çalışmalarda Çarpanak Adası açıklarında 106.5 metre derinlikte tespit edilmişti. Şimdiye kadar su yüzeyinde 14 ceset bulunurken, tekneden de ROW cihazıyla 19 ceset çıkarılmıştı. Dün hava muhalefeti ve cihazların bakımı için ara verilen çalışmalar bugün yeniden başlatıldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 11:02 Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Van Gölü'nde batan teknede çalışmalar yeniden başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika 16:55 Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 37'ye yükseldi 16:54 Tramvayda maske takmayan yolcudan pes dedirten sözler: Şikayetçi mi olacaksınız? Çok da umurumda 16:51 Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı 16:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın 16:36 Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı 16:11 3 kediyi çamaşır makinesine atarak öldüren cani kameralara yakalandı 16:11 İngiltere Savunma Bakanı Wallace'dan Türkiye'ye İHA övgüsü: Oyun değiştirici 15:08 TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı 14:52 Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha 14:19 Bağcılar'da kamyonun 2 otomobili ezerek durabildiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı 14:06 Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti 13:51 İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı 13:41 Cumhurbaşkanlığından 4 yıl sonra gelen 15 Temmuz görüntüleri: İlk defa izleyeceksiniz 13:30 İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar 13:08 Polis memuru, 3 haftalık bebeği ölümden böyle kurtardı