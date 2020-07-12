Van Gölü'nde batan teknede row cihazıyla yapılan çalışmalarda 2 kişinin daha cansız bedenine... - Son Dakika

Van Gölü'nde batan teknede row cihazıyla yapılan çalışmalarda 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika: Türkiye'de 12 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 1012 yeni vaka tespit edildi

Üst üste 3. sezonda çalıştırdığı takımı Süper Lig'e çıkaran Mehmet Altıparmak, kırılması güç bir rekora imza attı

Son Dakika: Adanaspor'u 2-1 yenen Hatayspor, Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu

Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu

Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı