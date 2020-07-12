Van Gölü'nde batan teknede row cihazıyla yapılan çalışmalarda 2 kişinin daha cansız bedenine... - Son Dakika

Van Gölü'nde batan teknede row cihazıyla yapılan çalışmalarda 2 kişinin daha cansız bedenine...
Van Gölü'nde batan teknede row cihazıyla yapılan çalışmalarda 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
Van Gölü'nde batan teknede row cihazıyla yapılan çalışmalarda 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 13:22 Kaynak: DHA
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