Van Gölü'nde batan teknedeki cesetlerin çıkarılması çalışmalarına ara verildi - Son Dakika

Van Gölü'nde Çarpanak Adası açıklarında batan teknedeki cesetlerin çıkarılması için yürütülen çalışmalara olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi.

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nden açılan ve sonrasında haber alınamayan tekne ve içindeki kişilerin çıkarılmasına yönelik çalışmalar gün boyu devam etti.

Jandarma İç Güvenlik Timleri, JAK, Sahil Güvenlik, Emniyet Müdürlüğü, AFAD, UMKE, sağlık ekipleri ve Deniz Kuvvetlerinden bir ekip ile Milli Savunma Bakanlığınca İstanbul'dan gönderilen 6 kişilik SAK timi, 106,5 metre derinlikte tespit edilen teknenin bulunduğu Çarpanak Adası açıklarında çalışma yaptı.

Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez de çalışmaların yürütüldüğü bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Gölde 4 ROW cihazıyla yürütülen çalışmalara olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın devam edilmek üzere ara verildi.

Olay

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran'da tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.

Bunun üzerine gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ile çevresinde yürütülen arama çalışmalarında yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 13 kişinin cesedi bulunmuştu. Uzun süren çalışmaların ardından tekne Çarpanak Adası açıklarında 106,5 metre derinlikte bulunmuş ve 5 kişi tutuklanmıştı.