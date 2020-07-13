Van Gölü'nde batan teknedeki cesetlerin çıkarılması çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Van Gölü'nde batan teknedeki cesetlerin çıkarılması çalışmaları sürüyor

Van Gölü'nde Çarpanak Adası açıklarında batan teknedeki cesetlerin çıkarılması için yürütülen çalışmalara devam ediliyor.

Van Gölü'nde Çarpanak Adası açıklarında batan teknedeki cesetlerin çıkarılması için yürütülen çalışmalara devam ediliyor.

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Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nden açılan ve bir daha haber alınamayan tekne ile içindeki kişilerin cesetlerinin çıkarılması için Jandarma İç Güvenlik Timleri, Su Altı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Sahil Güvenlik ekipleri 106,5 metre derinlikte tespit edilen teknenin bulunduğu bölgeye hareket etti.


Ekipler, Van Gölü'ndeki Çarpanak Adası açıklarında 4 ROW ve 4 sonar cihazıyla çalışma yürütüyor.


Van Büyükşehir Belediyesi cenaze araçları da kıyıda bekletiliyor.

Olay


Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran'da tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.


Bunun üzerine gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ile çevresinde yürütülen arama çalışmalarında yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 26 kişinin cesedine ulaşılmıştı. Uzun süren çalışmaların ardından tekne Çarpanak Adası açıklarında 106,5 metre derinlikte bulunmuş ve 5 kişi tutuklanmıştı.

Çarpanak Adası, Van Gölü, Gevaş, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 12:31 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van Gölü'nde batan teknedeki cesetlerin çıkarılması çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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