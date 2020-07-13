Van Gölü'nde batan teknedeki cesetlerin çıkarılması çalışmalarına ara verildi - Son Dakika

Van Gölü'nde batan teknedeki cesetlerin çıkarılması çalışmalarına ara verildi

Van Gölü'nde Çarpanak Adası açıklarında batan teknedeki cesetlerin çıkarılması için yürütülen çalışmalara olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi.

Van Gölü'nde Çarpanak Adası açıklarında batan teknedeki cesetlerin çıkarılması için yürütülen çalışmalara olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selin vurduğu Rize'ye gidiyor
Survivor finalistleri İstanbul'a geldi! Uçaktan inince büyük sevinç yaşadılar
Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı


Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nden açılan ve sonrasında haber alınamayan tekne ve içindeki kişilerin çıkarılmasına yönelik çalışmalar gün boyu devam etti.


Jandarma İç Güvenlik Timleri, Su Altı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Sahil Güvenlik ekipleri, 106,5 metre derinlikte tespit edilen teknenin bulunduğu Çarpanak Adası açıklarında çalışma yaptı.


Gün içinde bölgede yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 5 kişinin cesedini bulan ekipler, devam eden çalışmalarda teknedeki 1 kişinin daha cesedine ulaştı.


Böylece 27 Haziran'dan bu yana sürdürülen çalışmalarda gölden çıkarılan ceset sayısı 32 oldu.


Gölde 4 ROW cihazıyla yürütülen çalışmalara olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın devam edilmek üzere ara verildi.


Olay


Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran'da tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.


Bunun üzerine yürütülen arama çalışmaları sonucu tekne 8 Temmuz'da Çarpanak Adası açıklarında 106,5 metre derinlikte bulunmuştu. Olayla ilgili gözaltına alınan aralarında Medeni Akbaş'ın da bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı.

Çarpanak Adası, Van Gölü, Jandarma, Gevaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 15:57 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van Gölü'nde batan teknedeki cesetlerin çıkarılması çalışmalarına ara verildi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

22:15 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selin vurduğu Rize'ye gidiyor 21:05 Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı 21:03 Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir 20:40 Azerbaycan'ın Ermenistan mevzilerini vurma anı havadan görüntülendi 20:34 Rize'de sel suları nedeniyle merkezde bulunan bir köprü çöktü 20:09 Konya'da gol duellosu! Konyaspor bir kez daha öne geçti 20:04 Trabzon bastırıyor! Top bir kez daha direkten döndü 20:03 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka görülen 5 ilimizi paylaştı 17:27 İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi 17:25 Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı 16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler 15:46 Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor 15:25 Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu 15:23 İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selin vurduğu Rize'ye gidiyor
22:15
Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı
21:05
Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir
21:03
Azerbaycan'ın Ermenistan mevzilerini vurma anı havadan görüntülendi
20:40
Rize'de sel suları nedeniyle merkezde bulunan bir köprü çöktü
20:34
Konya'da gol duellosu! Konyaspor bir kez daha öne geçti
20:09
Trabzon bastırıyor! Top bir kez daha direkten döndü
20:04
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka görülen 5 ilimizi paylaştı
20:03
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
17:27
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
17:25
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2020 22:55:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Van Gölü'nde batan teknedeki cesetlerin çıkarılması çalışmalarına ara verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]