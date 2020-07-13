Van Gölü'nde batan teknedeki cesetlerin çıkarılması çalışmalarına ara verildi - Son Dakika

Van Gölü'nde batan teknedeki cesetlerin çıkarılması çalışmalarına ara verildi

Van Gölü'nde Çarpanak Adası açıklarında batan teknedeki cesetlerin çıkarılması için yürütülen çalışmalara olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi.

Van Gölü'nde Çarpanak Adası açıklarında batan teknedeki cesetlerin çıkarılması için yürütülen çalışmalara olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi.

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Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nden açılan ve sonrasında haber alınamayan tekne ve içindeki kişilerin çıkarılmasına yönelik çalışmalar gün boyu devam etti.

Jandarma İç Güvenlik Timleri, Su Altı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Sahil Güvenlik ekipleri, 106,5 metre derinlikte tespit edilen teknenin bulunduğu Çarpanak Adası açıklarında çalışma yaptı.

Gün içinde bölgede yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 5 kişinin cesedini bulan ekipler, devam eden çalışmalarda teknedeki 1 kişinin daha cesedine ulaştı.

Böylece 27 Haziran'dan bu yana sürdürülen çalışmalarda gölden çıkarılan ceset sayısı 32 oldu.

Gölde 4 ROW cihazıyla yürütülen çalışmalara olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın devam edilmek üzere ara verildi.

Olay

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran'da tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.

Bunun üzerine yürütülen arama çalışmaları sonucu tekne 8 Temmuz'da Çarpanak Adası açıklarında 106,5 metre derinlikte bulunmuştu. Olayla ilgili gözaltına alınan aralarında Medeni Akbaş'ın da bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı.

Çarpanak Adası, Van Gölü, Jandarma, Gevaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 16:39 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van Gölü'nde batan teknedeki cesetlerin çıkarılması çalışmalarına ara verildi - Son Dakika
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