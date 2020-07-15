Van Gölü'nde batan tekneden 1 ceset daha çıkarıldı. - Son Dakika

Van Gölü'nde batan tekneden 1 ceset daha çıkarıldı.
Van Gölü'nde batan tekneden 1 ceset daha çıkarıldı.
Van Gölü'nde batan tekneden 1 ceset daha çıkarıldı. Çıkarılan ceset sayısı 37 olurken, arama çalışmalarına ara verildi
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 16:51 Kaynak: DHA
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