Van Gölü'nde batan tekneden 3 ceset daha ROV cihazıyla çıkarıldı - Son Dakika

VAN Gölü'nde, içinde bulunduğu tahmin edilen 60 kaçak göçmenle batan, 2 gün önce yapılan çalışmayla yeri tespit edilen teknedeki cansız bedenlerin çıkarılması için çalışmalar sürdürülüyor. Teknede bugün 3 kişinin daha cesedine ulaşıldı. Cansız bedenler, ROV cihazıyla çıkarılırken, faciada ölü sayısı 16'ya yükseldi.

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde, 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında, kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan kuzenler Sedat ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapıldı. Alabora olan tekneden yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, 28 Haziran saat 23.00 sıralarında, Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak, jandarmaya götürüldü. Akbaş'ın verdiği bilgiler doğrultusunda Sedat Akbaş ile yaklaşık 60 kaçak göçmenin bulunduğu teknenin battığı bölgede arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerinin yanı sıra Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen 'birinci sınıf dalgıç', özel ihtisaslı Su Altı Arama Kurtarma (SAK) ekibi de katıldı. 2 gün önce yapılan çalışmalar sonucu Çarpanak Adası'na 1 kilometre mesafede, gölün 107 metre derinliğinde batan teknenin yeri tespit edildi.Van Valiliği'nde dün yapılan değerlendirme toplantısında, cansız bedenlerin ROV cihazıyla çıkarılmasına karar verildi. Cihazla yapılan çalışmada, bugün 3 kişinin daha cesedine ulaşıldı. Cansız bedenler, ROV cihazıyla çıkarılırken, faciada ölü sayısı 16'ya yükseldi. Aynı noktada sabah saatlerinde başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.