Van Gölü'nde batan tekneden cesetler çıkarılıyor - Son Dakika

Van Gölü'ne 13 gün önce açılan ve 2 gün önce batık halde bulunan tekneden cesetler çıkarılmaya devam ediyor.

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nden açıldıktan sonra batan teknedeki cesetlerin çıkarılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Çarpanak Adası açıklarında Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Su Altı Arama Kurtarma (SAK), Emniyet Müdürlüğü, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri, 4 sonar ve 4 ROW cihazıyla batan teknenin bulunduğu bölgedeki çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Şu anada kadar 16 cesede ulaşıldı

Van Gölü'nün yüzeyinde ve kıyılarda yürütülen çalışmalarda su altı görüntüleme cihazıyla (ROW) bugün 3 ceset daha bulundu. Böylece şu ana kadar ulaşılan ceset sayısı 16'ya yükseldi.

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran'da tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, yürütülen çalışmalar çerçevesinde Çarpanak Adası açıklarında 106,5 metre derinlikte tekneyi bulmuştu. - VAN