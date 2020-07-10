Van Gölü'nde batan tekneden çıkarılan ceset sayısı 16'ya yükseldi - Son Dakika

Van Gölü'nde batan tekneden çıkarılan ceset sayısı 16'ya yükseldi



VAN - Van'da 27 Haziran'da göle açılarak kaybolan tekneyi arama çalışmalarında 3 kişinin daha cesedine ulaşıldı.

Van Gölü'nde arama çalışmalarında ulaşılan ceset sayısı 16'ya yükseldi.

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nden Van Gölü'ne açılan ve bir daha haber alınamayan tekne yapılan çalışmalar soncucu 8 Temmuz günü Çarpanak Adası açıklarında gölün 107 metre derinliğinde bulundu. Teknenin tespit edilmesiyle içeride bunan cesetler ROW cihazıyla çıkarılıyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalar sonucu ceset sayısı 16'ya yükseldi.