Van Gölü'nde batan teknenin arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika

Van Gölü'nde batan teknenin arama çalışmalarına ara verildi

Van Gölü'nde batan teknenin arama çalışmalarına ara verildi Göçmenleri taşırken Van Gölü'nde batan tekneyi arama çalışmalarına ara verildi.

Van Gölü'nde batan teknenin arama çalışmalarına ara verildi

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VAN - Göçmenleri taşırken Van Gölü'nde batan tekneyi arama çalışmalarına ara verildi.

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş için yapılan kayıp başvurusunun ardından Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak jandarma ekiplerine teslim edilmişti. Tutuklanan Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler üzerine içerisinde Sedat Akbaş ile kaçak göçmenlerin bulunduğu kayıp tekneyi arama çalışmaları günlerdir devam ediyor. Şimdiye kadar yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 9 kişinin cesedi gölden çıkarılırken, arama kurtarma çalışmaları ise aralıksız sürdü.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı

27 Haziran günü Van Gölü'nde batan tekneden şu ana kadar 9 göçmenin cesedine ulaşıldı. Göçmenlerin bulunması için havadan, karadan ve gölden arama çalışmaları devam ederken, bugün Bitlis- Reşadiye açıklarında öğle ve akşam saatlerinde 2 yabancı uyruklunun daha cesedine ulaşıldı. Gün boyu yürütülen çalışmalara yarın sabah devam edilmek üzere ara verildi.

Van Gölü, Gevaş, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 21:31 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van Gölü'nde batan teknenin arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika
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