Van Gölü'nde batan tekneyi arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Van Gölü'nde göçmenleri taşırken batan tekneyi arama çalışmaları devam ederken, yüzerek kurtulan Medeni Akbaş ise yer tespiti için yeniden bölgeye getirildi.



Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş için yapılan kayıp başvurusunun ardından Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak jandarma ekiplerine teslim edilmişti. Tutuklanan Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler üzerine içerisinde Sedat Akbaş ile göçmenlerin bulunduğu kayıp tekneyi arama çalışmaları günlerdir devam ediyor. Şimdiye kadar yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 11 kişinin cesedi gölden çıkarılırken; jandarma, Su Altı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Emniyet Müdürlüğü, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri 4 sonar ve 4 ROW cihazıyla kaybolan tekneyi arama çalışmalarını sürdürüyor.



Batan tekneden yüzerek kıyıla çıkan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Medeni Akbaş, bugün yine jandarma ekiplerinin nezaretinde yer tespiti için Van Gölü'ne getirildi. - VAN