Van Gölü'nde batan tekneyi arama çalışmalarına olumsuz hava şartları nedeniyle ara verildi - Son Dakika

Van Gölü'nde batan tekneyi arama çalışmalarına olumsuz hava şartları nedeniyle ara verildi
Van Gölü'nde kaybolan tekneyi arama çalışmaları Sahil güvenliğin arama çalışmaları Sağanak yağmurdan görüntüler Van Gölü'nde batan tekneyi arama çalışmalarına olumsuz hava şartları nedeniyle ara verildi Van Gölü'nde batan tekneyi arama çalışmalarına olumsuz hava şartları nedeniyle ara verildi.
Van Gölü'nde kaybolan tekneyi arama çalışmaları
Sahil güvenliğin arama çalışmaları
Sağanak yağmurdan görüntüler Van Gölü'nde batan tekneyi arama çalışmalarına olumsuz hava şartları nedeniyle ara verildi
Van Gölü'nde batan tekneyi arama çalışmalarına olumsuz hava şartları nedeniyle ara verildi.
Arama çalışmalarının yoğunlaştığı Çarpanak Adası yakınlarında AFAD, UMKE, 112 ve belediye ekipleri hazır bekliyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 13:50 Kaynak: AA
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