Van Gölü'nde batan tekneyle ilgili çalışmada 15'inci gün (3) - Son Dakika

Van Gölü'nde batan tekneyle ilgili çalışmada 15'inci gün (3)
ÖLÜ SAYISI 23 OLDUVan Gölü'nde, içinde bulunduğu tahmin edilen 60 kaçak göçmenle batan ve 5 gün önce yeri tespit edilen teknede, bugün de Milli Savunma Bakanlığı'ndan su altı ekibi ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Asayiş Bot Timi tarafından çalışmalar sürdürülüyor.
ÖLÜ SAYISI 23 OLDU
Van Gölü'nde, içinde bulunduğu tahmin edilen 60 kaçak göçmenle batan ve 5 gün önce yeri tespit edilen teknede, bugün de Milli Savunma Bakanlığı'ndan su altı ekibi ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Asayiş Bot Timi tarafından çalışmalar sürdürülüyor. ROV cihazıyla 2 yabancı uyruklunun daha cansız bedeni çıkarıldı. Faciada ölenlerin sayısı, 23'e yükseldi. Botla Çarpanak Adası'na getirilen cesetler, cenaze aracıyla otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN,
Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 14:59 Kaynak: DHA
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