Van Gölü'nde batan tekneyle ilgili çalışmada 15'inci gün (4) - Son Dakika

2 KİŞİNİN DAHA CESEDİ ÇIKARILDI

Van Gölü'nde, içinde bulunduğu tahmin edilen 60 kaçak göçmenle batan ve 5 gün önce yeri tespit edilen teknede çalışmalar sürdürülüyor. ROV cihazıyla 2 yabancı uyruklunun daha cansız bedeni çıkarılırken, faciada ölenlerin sayısı, 25'e yükseldi. Botla Çarpanak Adası'na getirilen cesetler, cenaze aracıyla otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN,