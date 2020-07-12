Van Gölü'nde batan tekneyle ilgili çalışmada 15'inci gün (4) - Son Dakika

Van Gölü'nde batan tekneyle ilgili çalışmada 15'inci gün (4)

2 KİŞİNİN DAHA CESEDİ ÇIKARILDI Van Gölü'nde, içinde bulunduğu tahmin edilen 60 kaçak göçmenle batan ve 5 gün önce yeri tespit edilen teknede çalışmalar sürdürülüyor.

2 KİŞİNİN DAHA CESEDİ ÇIKARILDI

Van Gölü'nde, içinde bulunduğu tahmin edilen 60 kaçak göçmenle batan ve 5 gün önce yeri tespit edilen teknede çalışmalar sürdürülüyor. ROV cihazıyla 2 yabancı uyruklunun daha cansız bedeni çıkarılırken, faciada ölenlerin sayısı, 25'e yükseldi. Botla Çarpanak Adası'na getirilen cesetler, cenaze aracıyla otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN,


Van Gölü, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 15:47 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van Gölü'nde batan tekneyle ilgili çalışmada 15'inci gün (4) - Son Dakika
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Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
21:01
Ankaragücü - Galatasaray maçı sonrası iki farklı noktada gerginlik yaşandı
20:54
Sivasspor gole çok yaklaştı! Yıldız oyuncu kaleciyi geçemedi
20:44
Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan'dan Eze'ye sert sözler: Ahlaksızca hareket yaptı
20:24
Bakan Koca, ortalama yoğun bakım hasta sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
20:05
Üst üste 3. sezonda çalıştırdığı takımı Süper Lig'e çıkaran Mehmet Altıparmak, kırılması güç bir rekora imza attı
19:43
Son Dakika: Adanaspor'u 2-1 yenen Hatayspor, Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu
19:30
Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
19:26
Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti
19:13
Nişanlı çiftin kavgasına aileler dahil olunca kan döküldü: 1 ölü, 5 yaralı
19:11
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