Van Gölü'nde battığı iddia edilen teknenin bulunması için çalışmalara başlandı(2)
YİNE YER GÖSTERDİTekneden yüzerek kurtulup kıyıya çıktığı belirtilen ve jandarma tarafından gözaltına alınan Medeni Akbaş, yine kelepçeli olarak yer göstermesi için aramaların sürdürüldüğü bölgeye getirildi.
YİNE YER GÖSTERDİ
Tekneden yüzerek kurtulup kıyıya çıktığı belirtilen ve jandarma tarafından gözaltına alınan Medeni Akbaş, yine kelepçeli olarak yer göstermesi için aramaların sürdürüldüğü bölgeye getirildi. Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı'na bağlı botla Çarpanak Adası çevresinde yer gösteren Akbaş, daha sonra geri götürüldü.Bu arada, helikopter desteği ile sürdürülen arama çalışmaları devam ederken, Çarpanak Adası'nın karşı tarafında bulunan iskele ve çevresine ise güvenlik şeridi çekildi. Arama-kurtarma çalışmalarının akşam saatlerine kadar sürdürüleceği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 13:04 Kaynak: DHA
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