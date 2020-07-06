- Van Gölü'nde bir ceset daha bulundu - Son Dakika

- Van Gölü'nde bir ceset daha bulundu

- Van Gölü'nde bir ceset daha bulundu Van Gölü'nde batan teknede hayatını kaybedenlerden birinin daha cesedine ulaşıldı.

- Van Gölü'nde bir ceset daha bulundu

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VAN - Van Gölü'nde batan teknede hayatını kaybedenlerden birinin daha cesedine ulaşıldı. Böylelikle gölde çıkarılan ceset sayısı 11'e yükseldi.

27 Haziran günü Van Gölü'nde batan tekneden şu ana kadar 10 göçmenin cesedine ulaşılmıştı. Göçmenlerin bulunması için havadan ve gölden arama çalışmaları devam ederken, bugün 1 yabancı uyruklunun daha cesedine ulaşıldı. Bununla birlikte gölden 11 kişinin cesedi çıkarılırken, arama tarama çalışmaları 4 ROW ve 4 Sonar cihazı ile yürütülüyor.

Van Gölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 09:16 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa - Van Gölü'nde bir ceset daha bulundu - Son Dakika
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