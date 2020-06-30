Van Gölü'nde bir teknenin kaybolduğu ihbarı üzerine başlatılan arama çalışması sürüyor - Son Dakika

Van Gölü'nde bir teknenin kaybolduğu ihbarı üzerine başlatılan arama çalışması sürüyor

Van'da, göle açılan bir teknenin kaybolduğu ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları, Jandarma Genel Komutanlığından gelen bir ekiple yeniden başlatıldı.

Van'da, göle açılan bir teknenin kaybolduğu ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları, Jandarma Genel Komutanlığından gelen bir ekiple yeniden başlatıldı.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nden Van Gölü'ne açılan ve bir daha haber alınamadığı iddia edilen tekneyle ilgili arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yapılan ihbar sonrası Van Gölü'nün tamamında İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve Bitlis İl Jandarma Komutanlığıyla koordineli olarak havadan ve gölden arama-kurtarma çalışmaları yoğunlaştırıldı.

Çalışmalara destek vermek üzere kente gelen Jandarma Genel Komutanlığı ekibi, su altı görüntüleme cihazıyla (ROW) bölgede arama yapıyor.

Olay

Van'da 27 Haziran'da saat 22.00 sıralarında Gevaş ilçesine bağlı Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki Altınsaç Mahallesi'nde tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı hem Van hem de Bitlis'te güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına ait gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ve çevresinde çalışması başlatmıştı. Kayıp kişilerden Medeni Akbaş, 28 Haziran'da saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesine bağlı Çitören Mahallesi'nde bulunmuş ancak kayıp olduğu iddia edilen tekne ve Sedat Akbaş'a ait ize rastlanmamıştı. Arama çalışmalarına akşam saatlerinde ara verilmişti.

Van Gölü, Jandarma, Gevaş, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 12:09 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van Gölü'nde bir teknenin kaybolduğu ihbarı üzerine başlatılan arama çalışması sürüyor - Son Dakika

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