Van Gölü'nde bir teknenin kaybolduğu ihbarı üzerine başlatılan aramada 5 kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika

Van'da, 3 gün önce göle açılan bir teknenin kaybolduğu ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarında yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 5 kişinin cesedine ulaşıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nden 27 Haziran Cumartesi saat 22.00 sularında kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan 2 kişiden uzun süre haber alınamaması üzerine kayıp ihbarının yapıldığı belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca havadan ve karadan tüm imkanların seferber edilerek arama-tarama faaliyeti başlatıldığı bildirilen açıklamada, söz konusu çalışmalar sonucunda şu ana kadar yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 5 kişinin cesedine ulaşıldığı aktarıldı.

Açıklamada, bölgede havadan ve gölden arama çalışmalarının tüm imkanlar seferber edilerek çok yönlü devam ettiği vurgulandı.