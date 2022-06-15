Van Gölü'nde bulunan cesedin kimliği belli oldu - Son Dakika
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Van Gölü'nde bulunan cesedin kimliği belli oldu

15.06.2022 21:50
Van Gölü'nde bulunan cesedin kimliği belli oldu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü'nde bulunan cesedin 46 yaşındaki İranlı Hasan Aslani'ye ait olduğu belirlendi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü'nde bulunan cesedin 46 yaşındaki İranlı Hasan Aslani'ye ait olduğu belirlendi.

Dün öğle saatlerinde yürüyüş yapmak için Van Gölü sahiline giden vatandaşlar tarafından göl kıyısında ceset bulundu. Cesedi gören kişiler polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ve dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan cesedin yapılan otopsisinden sonra 46 yaşında İranlı Hasan Aslani'ye ait olduğu belirlendi. Yetkililer, Aslani'nin ailesine ulaşmak için çalışma başlattı. - BİTLİS

Van Gölü'nde bulunan cesedin kimliği belli oldu
Van Gölü'nde bulunan cesedin kimliği belli oldu
Van Gölü'nde bulunan cesedin kimliği belli oldu

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Kaynak: İHA

Van Gölü, Tatvan, Bitlis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van Gölü'nde bulunan cesedin kimliği belli oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Van Gölü'nde bulunan cesedin kimliği belli oldu - Son Dakika
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