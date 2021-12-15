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VAN GÖLÜ'NDE ÇEKİLMEYLE ORTAYA ÇIKAN MİKROBİYALİTLERİN KORUMAYA ALINMASI İSTENDİ - Son Dakika

VAN GÖLÜ'NDE ÇEKİLMEYLE ORTAYA ÇIKAN MİKROBİYALİTLERİN KORUMAYA ALINMASI İSTENDİ

15.12.2021 11:51

VAN Gölü'nde yağışların azılmasıyla birlikte çekilmenin yaşandığı noktalarda mikrobiyalitler ortaya çıktı.

VAN Gölü'nde yağışların azılmasıyla birlikte çekilmenin yaşandığı noktalarda mikrobiyalitler ortaya çıktı. Adilcevaz Kültür, Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Cumali Birol mikborbiyalitlerin koruma altına alınması gerektiğini belirtti.

Dünyanın en büyük sodalı gölü, Türkiye'nin ise en büyük gölü olan Van Gölü'nde, yağışların azalmasıyla gözle görülür çekilme yaşandı. Daha önce dalgıçların su altında görüntülediği mikrobiyalitler de çekilmeyle birlikte bu bölgelerde gün yüzüne çıktı. Doğa fotoğrafçıları, Van Gölü'nün sodalı suyu ile karbonhidratların birleşmesi sonucu oluşan mikrobiyalitleri fotoğrafladı.

Bitlis'in Adilcevaz İlçe Belediye Başkanı Necati Gürsoy, yaklaşık 40 yıldır bölgede çeşitli görevlerde bulunduğunu, zaman zaman Van Gölü'nde yükselmeler yaşandığını ancak bu kadar çekilmeyi ilk defa gördüğünü belirtti. Gürsoy, "Küresel ısınmanın etkilerini yaşıyoruz. Gittikçe sularımız azalıyor, tarım alanlarımız susuz kalıyor. Daha önce 100-150 metrede çıkan sondaj suları şimdi 300 metreye kadar indi. Bunun için suyu çok iyi kullanmamız lazım. Zaten Türkiye su konusunda fakir bir ülke. İnşallah en kısa zamanda tekrar eski yağmurlara, karlara kavuşuruz. Aralık ayının ortasında olmamıza rağmen neredeyse ilkbahar mevsimini yaşıyoruz. Tabii bu bizim açımızdan çok da iyi bir durum değil. Keşke burada 1 metre kar olsaydı. Ben Van Gölü'nü hiç bu kadar çekilmiş görmedim. Van Gölü'nü 3- 4 metre kadar daha yüksek gördüğümüz dönemler oldu" dedi.

'TABELANDIRMA İŞLEMİ YAPILARAK KORUMA ALTINA ALINMALI'

Adilcevaz Kültür, Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Cumali Birol ise gölün Adilcevaz kıyı bandında birçok noktada ortaya çıkan mikrobiyalitlerin koruma altına alınması gerektiğini söyledi. Birol, bölgede çok sayıda oluşumunu tamamlamamış mikrobiyalitin kıyı şeridinde ortaya çıktığını belirterek, "Derneğimiz, Adilcevaz Kaymakamlığı ve Belediyesi olarak burada tabelalandırma işlemi yaparak, bölgenin korunmasını sağlamaya çalışacağız. Kıyıda yaptığımız çalışmaları yerinde inceleyerek tatlı su çıkışlarının ne kadar bariz olduğunu gördük. Tatlı su çıkışlarında mikrobiyalitler oluşuyor. Van Gölü'nün ciddi oranda çekilmesiyle de mikrobiyalitler ortaya çıktı. Bunu Van Gölü'ne sahili olan her yerde görebiliriz. Ancak tatlı su çıkışları fazla olmasından dolayı bunun büyük çoğunluğunu Adilcevaz'da görüyoruz. Bölgenin koruma altına alınması için dernek olarak çaba sarf ediyoruz" diye konuştu.

Ahlat Fotoğrafçılar Derneği Başkanı Özkan Olcay da, "Zaman zaman Van Gölü havzasında çekimler yapıyoruz. Bugün de dernek üyesi arkadaşımızla beraber Adilcevaz sahillerine geldik. Burada Van Gölü'nün çekilmesi sonucu ortaya çıkan mikrobiyalitleri fotoğrafladık. Göl çekilmiş kuraklık var ama çok güzel görüntüler ortaya çıkmış. Mikrobiyalitler harika görüntüler ortaya çıkarmış. Biz de fotoğrafçı arkadaşımızla beraber bu görüntüleri kaydedip, arşivlerimize kattık" dedi.

VAN GÖLÜ'NDE ÇEKİLMEYLE ORTAYA ÇIKAN MİKROBİYALİTLERİN KORUMAYA ALINMASI İSTENDİ
VAN GÖLÜ'NDE ÇEKİLMEYLE ORTAYA ÇIKAN MİKROBİYALİTLERİN KORUMAYA ALINMASI İSTENDİ
VAN GÖLÜ'NDE ÇEKİLMEYLE ORTAYA ÇIKAN MİKROBİYALİTLERİN KORUMAYA ALINMASI İSTENDİ
VAN GÖLÜ'NDE ÇEKİLMEYLE ORTAYA ÇIKAN MİKROBİYALİTLERİN KORUMAYA ALINMASI İSTENDİ
VAN GÖLÜ'NDE ÇEKİLMEYLE ORTAYA ÇIKAN MİKROBİYALİTLERİN KORUMAYA ALINMASI İSTENDİ
VAN GÖLÜ'NDE ÇEKİLMEYLE ORTAYA ÇIKAN MİKROBİYALİTLERİN KORUMAYA ALINMASI İSTENDİ
VAN GÖLÜ'NDE ÇEKİLMEYLE ORTAYA ÇIKAN MİKROBİYALİTLERİN KORUMAYA ALINMASI İSTENDİ
VAN GÖLÜ'NDE ÇEKİLMEYLE ORTAYA ÇIKAN MİKROBİYALİTLERİN KORUMAYA ALINMASI İSTENDİ
VAN GÖLÜ'NDE ÇEKİLMEYLE ORTAYA ÇIKAN MİKROBİYALİTLERİN KORUMAYA ALINMASI İSTENDİ
VAN GÖLÜ'NDE ÇEKİLMEYLE ORTAYA ÇIKAN MİKROBİYALİTLERİN KORUMAYA ALINMASI İSTENDİ
VAN GÖLÜ'NDE ÇEKİLMEYLE ORTAYA ÇIKAN MİKROBİYALİTLERİN KORUMAYA ALINMASI İSTENDİ
VAN GÖLÜ'NDE ÇEKİLMEYLE ORTAYA ÇIKAN MİKROBİYALİTLERİN KORUMAYA ALINMASI İSTENDİ
VAN GÖLÜ'NDE ÇEKİLMEYLE ORTAYA ÇIKAN MİKROBİYALİTLERİN KORUMAYA ALINMASI İSTENDİ
VAN GÖLÜ'NDE ÇEKİLMEYLE ORTAYA ÇIKAN MİKROBİYALİTLERİN KORUMAYA ALINMASI İSTENDİ

Adilcevaz, Van Gölü, Türkiye, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VAN GÖLÜ'NDE ÇEKİLMEYLE ORTAYA ÇIKAN MİKROBİYALİTLERİN KORUMAYA ALINMASI İSTENDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: VAN GÖLÜ'NDE ÇEKİLMEYLE ORTAYA ÇIKAN MİKROBİYALİTLERİN KORUMAYA ALINMASI İSTENDİ - Son Dakika
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