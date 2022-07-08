Van Gölü'nde doğan güneş hayran bıraktı

Gün doğumunun en güzel izlendiği yerlerden biri olan Van Gölü'nde doğan güneş, oluşturduğu görüntü ile adeta hayran bırakıyor.

Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nde gün doğumuyla oluşan manzara kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bitlis'in Tatvan ilçe sahilinde güneşinin yüzünü gösterdiği anda ortaya çıkan renk cümbüşü, adeta görsel şölene dönüştü. Gün doğumuyla birlikte gökyüzü ve Van Gölü kızıla boyanırken, ortaya çıkan manzara ise mest etti. Bulutlar eşliğinde görsel bir şölene dönüşen manzaraya sığırcık ve martıların eşlik etmesi de ayrı bir güzellik ortaya çıktı.

Güneşin ışıklarıyla kızıllaşan gökyüzünün göle yansıması seyrine doyumsuz görüntüler oluştururken, gün doğumunun en güzel izlendiği yerlerden biri olan Van Gölü sahili apayrı bir güzelliğe büründü.

Van Gölü'nde Tatvan - Van arasında sefer yapan Türkiye'nin en büyük iki feribotundan biri olan İdris-i Bitlis Feribotunun gün doğumu kadrajına girmesi ise seyrine doyumsuz bir görüntü oluşturdu.

Öte yandan; fotoğrafçılarda sadece yılın belli günlerinde gerçekleşen muhteşem gün doğumunu fotoğraflamaya çalıştı.

(Hakan Okay/İHA)