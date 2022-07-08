Van Gölü'nde doğan güneş hayran bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi

Van Gölü'nde doğan güneş hayran bıraktı

08.07.2022 09:12
Van Gölü'nde doğan güneş hayran bıraktı

Gün doğumunun en güzel izlendiği yerlerden biri olan Van Gölü'nde doğan güneş, oluşturduğu görüntü ile adeta hayran bırakıyor.

Gün doğumunun en güzel izlendiği yerlerden biri olan Van Gölü'nde doğan güneş, oluşturduğu görüntü ile adeta hayran bırakıyor.

Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nde gün doğumuyla oluşan manzara kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bitlis'in Tatvan ilçe sahilinde güneşinin yüzünü gösterdiği anda ortaya çıkan renk cümbüşü, adeta görsel şölene dönüştü. Gün doğumuyla birlikte gökyüzü ve Van Gölü kızıla boyanırken, ortaya çıkan manzara ise mest etti. Bulutlar eşliğinde görsel bir şölene dönüşen manzaraya sığırcık ve martıların eşlik etmesi de ayrı bir güzellik ortaya çıktı.

Güneşin ışıklarıyla kızıllaşan gökyüzünün göle yansıması seyrine doyumsuz görüntüler oluştururken, gün doğumunun en güzel izlendiği yerlerden biri olan Van Gölü sahili apayrı bir güzelliğe büründü.

Van Gölü'nde Tatvan - Van arasında sefer yapan Türkiye'nin en büyük iki feribotundan biri olan İdris-i Bitlis Feribotunun gün doğumu kadrajına girmesi ise seyrine doyumsuz bir görüntü oluşturdu.

Öte yandan; fotoğrafçılarda sadece yılın belli günlerinde gerçekleşen muhteşem gün doğumunu fotoğraflamaya çalıştı.

(Hakan Okay/İHA)

YORUMLAR
500
Van'dan batıdaki illere 63 bin kurbanlık sevkiyatı gerçekleştirildi Van'dan batıdaki illere 63 bin kurbanlık sevkiyatı gerçekleştirildi
Kaynak: İHA

Van Gölü, Türkiye, Güneş, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van Gölü'nde doğan güneş hayran bıraktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:02 Trafoya yılan girdi, yetkililer gördükleri manzara karşısında ne yapacağını bilemedi
00:30 Akaryakıtta indirim! Motorine 2 lira 8 kuruş indirim geldi
00:28 Fenerbahçe, Tiago Çukur'un transferi için Watford ile anlaşma sağladı
00:17 Bir tıbbi sekreter, 3 tane çarşaflı kadını izinsiz şekilde kayıt altına aldı: Sizden hiçbir şeyden etmediğim kadar nefret ediyorum
00:11 Galatasaray, son gol kralı Umut Bozok için harekete geçti
23:54 Sedat Peker'in iddiaları sonrası Buket Aydın'dan Bodrum paylaşımı
23:36 Rennes, Kim Min-Jae'yi takımında görmek istiyor: Tam aradığımız oyuncu
23:30 İYİ Partili Başkan Yardımcısı Koray Aydın: Cumhurbaşkanı adayını ne erken ne de geç açıklayacağız
22:58 Bülent Ersoy'un vasiyetinde dikkat çeken "Gülşen" detayı
17:44 Kremlin Sözcüsü Peskov, Boris Johnson'ın istifasını yorumladı: Bizim için endişe verici değil, ondan hoşlanmıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 09:17:16. #1.11#
SON DAKİKA: Van Gölü'nde doğan güneş hayran bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement