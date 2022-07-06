Van Gölü'nde düzensiz göçmen kaçakçılığının önü kesildi - Son Dakika
Üye Girişi

Van Gölü'nde düzensiz göçmen kaçakçılığının önü kesildi

06.07.2022 09:32

Van Gölü'nde konuşlandırılan 'Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı', sahip olduğu güçlü, modern platformları ve deneyimli personeliyle düzensiz göçle mücadele başta olmak üzere her türlü yasa dışı faaliyetle etkin şekilde mücadele veriyor.

Van Gölü'nde konuşlandırılan 'Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı', sahip olduğu güçlü, modern platformları ve deneyimli personeliyle düzensiz göçle mücadele başta olmak üzere her türlü yasa dışı faaliyetle etkin şekilde mücadele veriyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, düzensiz göçün engellenmesi çerçevesinde denizlerde sürdürdüğü kesintisiz mücadeledeki tecrübelerini ve sahip olduğu denizcilik kültürünü Van Gölü'ne de taşıdı. Geçtiğimiz yıl ilk kez Van Gölü'ne de kalıcı şekilde konuşlandırılan Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, muhtemel düzensiz göçmen geçişinin önüne geçiyor.

VAN GÖLÜ DAHA GÜVENLİ HALE GETİRİLDİ

Gölde 7 gün 24 saat esaslı görev yapan Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ekipleri, görev sahasında adeta kuş uçurtmuyor. Ekipler, sahil güvenlik botlarında yer alan termal ve gece görüş kameraları, üstün tespit kabiliyetine sahip radar sistemlerini kullanarak 3 bin 713 kilometrekarelik yüz ölçüme sahip Van Gölü'nü güvenli hale getirdi. Van Gölü'nde emniyet ve jandarma teşkilatlarıyla yakın işbirliği ve koordine halinde olan sahil güvenlik, her türlü yasa dışı faaliyete engel olmak üzere görevini en iyi şekilde icra ediyor.

EKİPLER 'İCA' İLE SUDAKİ KAZAZEDEYE ULAŞACAK

Öte yandan, tüm tasarımı ve üretimi yerli olan su üstü arama ve kurtarma için üretilen insansız can kurtarma aracı (İCA), suda bulunan kazazedeye en hızlı şekilde ulaşmak için sahil güvenlik ekiplerinin işini kolaylaştırıyor.

(Yılmaz Sönmez - Şükrü Akyüz - İHA)

YORUMLAR
500
Alevlerin önü 25 yıl sonra yine aynı sırtta kesildi Alevlerin önü 25 yıl sonra yine aynı sırtta kesildi Geçen hafta göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 7 kişi tutuklandı Geçen hafta göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 7 kişi tutuklandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van Gölü'nde düzensiz göçmen kaçakçılığının önü kesildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:42 Bisikletlinin çarptığı köpek olay yerinde can verdi, sahibi kaybettiği köpeğinin başında gözyaşlarına hakim olamadı
10:38 Koronavirüs, maymun çiçeği derken gündem yine kuş gribi! Fokların ölümüne de sebep olan grip, panik yarattı
10:35 Kadına saldıran bir kişi İstanbul'un göbeğinde tekme tokat dayak yedi
10:27 İYİ Partili Aydın: İktidar saltanat sürerken milyonları sefalete mahkum etti! Erdoğan bugün istifa etse Türkiye travmadan kurtulur
10:22 İkinci çocuğuna hamile olan Fahriye Evcen'in karnı belli olmaya başladı!
10:16 Bir zamanlar Beşiktaş taraftarının yengesiydi! Jelena ve Tosic boşanma kararı aldı
10:09 Düzce'de yaşanan selde kaybolmuştu! Kepçe operatörü Okan Bayrak'ın cansız bedeni 9 günün ardından bulundu
10:05 2000 yıl önce ölen insanların mezardaki halleri ortaya çıktı: Adaklarıyla ve eşyalarıyla beraber çömelmiş pozisyonda bulundular
09:57 Kolunda servet taşıyor! Acun Ilıcalı'nın saatinin 9 milyon TL olduğu ortaya çıktı
09:56 Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 10:49:17. #1.13#
SON DAKİKA: Van Gölü'nde düzensiz göçmen kaçakçılığının önü kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement