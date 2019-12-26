Van Gölü'nde düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı, bölgeye ekipler sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van Gölü'nde düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı, bölgeye ekipler sevk edildi - Son Dakika

Van Gölü'nde düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı, bölgeye ekipler sevk edildi

6 saat önce

Van Gölü'nde düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı, bölgeye ekipler sevk edildi.

Van Gölü'nde düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı, bölgeye ekipler sevk edildi, System.String[]

Van Gölü'nde düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı, bölgeye ekipler sevk edildi

Van Gölü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 07:28 Kaynak: AA
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