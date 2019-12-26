Van Gölü'nde düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı, bölgeye ekipler sevk edildi - Son Dakika

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Van Gölü'nde düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı, bölgeye ekipler sevk edildi
6 saat önce
Van Gölü'nde düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı, bölgeye ekipler sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 07:28 Kaynak: AA
Van Gölü'nde düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı, bölgeye ekipler sevk edildi
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