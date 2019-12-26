Van Gölü'nde düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 7 kişi öldü, 64 kişi kurtarıldı - Son Dakika

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Van Gölü'nde düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 7 kişi öldü, 64 kişi kurtarıldı
6 saat önce
Batan tekne Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin Van Gölü'nde batması sonucu 7 kişi öldü, 64 kişi kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 08:12 Kaynak: AA
Batan tekne Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin Van Gölü'nde batması sonucu 7 kişi öldü, 64 kişi kurtarıldı
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