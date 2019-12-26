Van Gölü'nde düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 7 ölü - Kurtarılan göçmen - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van Gölü'nde düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 7 ölü - Kurtarılan göçmen - Son Dakika

Van Gölü'nde düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 7 ölü - Kurtarılan göçmen

6 saat önce

Valilikten yapılan açıklamada, sabah saat 02.30-03.00 sularında ilçenin Erikbağı ve Karşıyaka köyleri arasında kalan Van Gölü kıyısındaki bir alanda Pakistan, Bangladeş ve Afganistan uyruklu düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin kıyıya yaklaşırken alabora olduğu belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, sabah saat 02.30-03.00 sularında ilçenin Erikbağı ve Karşıyaka köyleri arasında kalan Van Gölü kıyısındaki bir alanda Pakistan, Bangladeş ve Afganistan uyruklu düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin kıyıya yaklaşırken alabora olduğu belirtildi.

64 kişi kurtarıldı

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlk belirlemelere göre olay yerinde 5 kişi ölü olarak bulunurken kaldırıldıkları Adilcevaz hastanemizde ise 2 kişinin de vefat etmesi ile beraber toplam da 7 şahıs hayatını kaybetmiştir. Kurtulan 64 kişi, barınma ve bakım ihtiyaçları giderilmek, ayrıca resmi işlemleri yürütülmek üzere Adilcevaz ilçe merkezine ve Ahlat ve Tatvan'daki hastanelerimize nakledilmişlerdir. Bölgede, jandarma ve AFAD ekipleri ile birlikte emniyet dalgıç ekiplerince arama tarama ve kurtarma faaliyetleri yürütülmektedir. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."

Van Gölü'nde düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 7 ölü - Kurtarılan göçmen

Van Gölü, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 09:07 Kaynak: AA
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