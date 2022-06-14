Van Gölü ile Küçüksu Deresi'nin birleştiği noktada ceset olduğunu fark eden vatandaşlar, polise haber verdi.

Kaynak: AA

Van Gölü, Bitlis, Tatvan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Van Gölü'nde erkek cesedi bulundu - Son Dakika

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