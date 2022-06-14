Van Gölü'nde erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Van Gölü'nde erkek cesedi bulundu

14.06.2022 23:23
Van Gölü'nde erkek cesedi bulundu

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, Van Gölünde erkek cesedi bulundu.

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, Van Gölünde erkek cesedi bulundu. Ceset, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.

Tatvan ilçesinde Van Gölünde erkek cesedi gören bir kişi polise haber verdi. Olay yerine polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Deniz polisi tarafından su yüzeyinde bulunan erkek cesedi kıyıya çıkartıldı. Ceset, otopsi işlemleri için Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Van Gölü'nde erkek cesedi bulundu
Van Gölü'nde erkek cesedi bulundu
Van Gölü'nde erkek cesedi bulundu
Van Gölü'nde erkek cesedi bulundu
Van Gölü'nde erkek cesedi bulundu
YORUMLAR
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Van Gölü'nde erkek cesedi bulundu Van Gölü'nde erkek cesedi bulundu Tatvan'da hac kafilesi kutsal topraklara dualarla uğurlandı Tatvan'da hac kafilesi kutsal topraklara dualarla uğurlandı
Kaynak: DHA

Bitlis, Tatvan, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van Gölü'nde erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Van Gölü'nde erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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