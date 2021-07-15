Van Gölü'nde etkili olan fırtına tekneyi karaya oturttu! Yolcular büyük korku yaşadı - Son Dakika

Van Gölü'nde gezi yapmak amacıyla açılan bir tekne, havanın bozulması sonucu çıkan fırtınada karaya oturdu. Bu sırada teknede bulunan 30 yolcu da büyük panik yaşadı. Hemen olay yerine giden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yolcular, rahat bir nefes aldı.

FIRTINA ÇIKINCA DÖNMEK İSTEDİLER

Van'da etkili olan fırtına, korku dolu anlara neden oldu. Edremit ilçesindeki marinadan yolcu aldıktan sonra Van Gölü'ne açılan bir gezi teknesi, fırtına nedeniyle bir süre sonra geri dönmek istedi. Limana girmek isteyen tekne, fırtınada sürüklenerek karaya oturdu.

KIYIYA 10 METRE KALA KARAYA OTURDU

Kıyıya yaklaşık 10 metre kala karaya oturan teknedeki yolcular korku dolu anlar yaşadı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri halat yardımıyla teknede mahsur kalan yaklaşık 30 yolcuyu kurtarırken, şok geçirenlerin bazıları ise hastaneye kaldırıldı.