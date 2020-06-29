Van Gölü'nde göçmen teknesinin battığı ihbarı, ekipleri harekete geçirdi (2) - Son Dakika

Van Gölü'nde göçmen teknesinin battığı ihbarı, ekipleri harekete geçirdi (2)

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTIVan Valiliği, kaçak göçmenleri taşıyan teknenin battığı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Van Valiliği, kaçak göçmenleri taşıyan teknenin battığı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Tekneyle Van Gölü'ne açılan iki kardeşten haber alınamaması üzerine mahalle muhtarının ihbarda bulunduğu, yapılan çalışmalarla kardeşlerden birine ulaşıldığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi: "İlimiz Gevaş ilçesi Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Altınsaç Mahallesi'nde 27.06.2020 günü saat: 22.00 sıralarında kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş isimli şahıslardan uzun süre haber alınamaması üzerine, mahalle muhtarı 28 Haziran 2020 günü saat 18.00'da hem Van, hem de Bitlis ilindeki güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştur. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na ait, gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ve çevresinde arama-tarama faaliyetine başlanmıştır. Kayıp şahıslardan Medeni Akbaş, 28.06.2020 saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi'nde bulunmuştur. Bölgede havadan ve gölden tüm imkanlarımızla arama-tarama çalışmalarına devam edilmektedir. Kayıp olduğu iddia edilen tekne ve Sedat Akbaş ile ilgili hiçbir ize rastlanılmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Jandarma, Van Gölü, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 12:32 Kaynak: DHA

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