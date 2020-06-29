Van Gölü'nde göçmen teknesinin battığı ihbarı, ekipleri harekete geçirdi(3) - Son Dakika

Van Gölü'nde göçmen teknesinin battığı ihbarı, ekipleri harekete geçirdi(3)

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYORGevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nden Van Gölü'ne açıldıktan sonra battığı öne sürülen tekneyi arama çalışmaları dün geceden beri sürüyor.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nden Van Gölü'ne açıldıktan sonra battığı öne sürülen tekneyi arama çalışmaları dün geceden beri sürüyor. Gevaş ile Tuşba ilçeleri arasında bulunan Çarpanak Adası ile Deveboynu bölgesinde çalışmalarını yoğunlaştıran jandarma ekipleri, şu ana kadar herhangi bir bulgaya ulaşamadı. Battığı öne sürülen teknede olduğu belirtilen Sedat Akbaş'ın yakınları da bölgede çalışmaları yakından izliyor.

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Bu arada, teknede olduğu ve yüzerek kurtulup kıyıya çıktığı ifade edilen Medeni Akbaş da yer göstermesi için Jandarma ekipleri tarafından aramaların yoğun olarak sürdürüldüğü bölgeye getirildi.

Altınsaç Mahalle Muhtarı Faysal Akbaş,"Cumartesi akşamı Sedat Akbaş, babasından habersiz tekneyi alıyor. Daha  sonra ne kadar ilerliyorlar. Onu kimse bilmiyor. Teknenin battığı haberini aldık. Muhtar olarak dün saat 16: 00 da haberim oldu.İlk olarak ilçe yetkililerine haber vedim.  O saatten bu saate kadar arıyoruz. Devletimiz sağ olsun seferber oldular. Şu ana kadar herhangi bir ipucu bulamadık.Ne bir ayakkabı, ne bir çanta hiç bir şey bulamadık. Durum bundan ibaret" dedi.

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,


Jandarma, Van Gölü, Tuşba, Gevaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 15:32 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van Gölü'nde göçmen teknesinin battığı ihbarı, ekipleri harekete geçirdi(3) - Son Dakika

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