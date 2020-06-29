Van Gölü'nde göçmen teknesinin battığı ihbarı, ekipleri harekete geçirdi (4) - Son Dakika

ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİ

Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nden Van Gölü'ne açıldıktan sonra battığı öne sürülen tekneyi arama çalışmalarına, ara verildi. Teknede olduğu ve yüzerek, kurtulduğu belirtilen Medeni Akbaş, eli kelepçeli olarak çalışmaların yoğun olarak sürdürüldüğü bölgeye getirilip, yer gösterdikten sonra yine kelepçili olarak jandarma ekiplerince götürüldü. Helikopter destekli arama çalışmalarında, şu ana kadar herhangi bir ize rastlanılmadı.