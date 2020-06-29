Van Gölü'nde göçmen teknesinin battığı ihbarı, ekipleri harekete geçirdi (4) - Son Dakika

Van Gölü'nde göçmen teknesinin battığı ihbarı, ekipleri harekete geçirdi (4)

ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİVan'ın Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nden Van Gölü'ne açıldıktan sonra battığı öne sürülen tekneyi arama çalışmalarına, ara verildi.

ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİ

Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nden Van Gölü'ne açıldıktan sonra battığı öne sürülen tekneyi arama çalışmalarına, ara verildi. Teknede olduğu ve yüzerek, kurtulduğu belirtilen Medeni Akbaş, eli kelepçeli olarak çalışmaların yoğun olarak sürdürüldüğü bölgeye getirilip, yer gösterdikten sonra yine kelepçili olarak jandarma ekiplerince götürüldü. Helikopter destekli arama çalışmalarında, şu ana kadar herhangi bir ize rastlanılmadı.

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Van Gölü, Gevaş, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 17:59 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van Gölü'nde göçmen teknesinin battığı ihbarı, ekipleri harekete geçirdi (4) - Son Dakika

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