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Van Gölü'nde inci kefali popülasyonunda artış - Son Dakika

Van Gölü'nde inci kefali popülasyonunda artış

16.09.2021 10:00
Van Gölü'nde inci kefali popülasyonunda artış, System.String[]

DÜNYADA sadece Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen inci kefalinin artışı dikkat çekiyor.

DÜNYADA sadece Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen inci kefalinin artışı dikkat çekiyor. Kaçak avlanmalara karşı alınan önlemlerle çoğalan inci kefali, aynı zamanda kentte birçok balıkçıya geçim kaynağı sağlıyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş "Van Gölü'nde 90'lı yıllarda tekne sayısı 10'larla ifade edilirken, bugün 165 balıkçı teknesi var" dedi.

Dünyada sadece Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan ancak üreme dönemlerinde tatlı sulara göç ederek, yumurtalarını bırakan inci kefalinin neslinin devamı için 15 Nisan- 15 Temmuz'da av yasağı uygulanıyor. Yasak boyunca jandarma ve polis ekipleri, kaçak avlanmalara karşı karadan ve havadan sıkı denetimler yapıyor. Denetimlere Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de destek veriyor. Yasak döneminde alınan önlemler sayesinde inci kefalinin boyu uzarken, sayısı da her geçen yıl artıyor. 9 ay boyunca gölde avlanan inci kefali, 15 bin kişiye ekmek kapısı oluyor.

'İNCİ KEFALİ YOK OLMAKTAN KURTULDU'Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, koruma çalışmaları ile birlikte inci kefalinin yok olmaktan kurtarıldığını belirterek, "Van Gölü havzasında 800 bin yıldır varlığını sürdüren inci kefalleri, bugün 15 bin insanın geçim kaynağını oluşturuyor. Van Gölü'nde 1990'lı yıllarda tekne sayısı 10'larla ifade edilirken, bugün 165 balıkçı teknesi var. Ülkemizdeki iç sulardan elde edilen en büyük balık miktarı, Van Gölü'nden sağlanıyor. İnci kefalinin korumayla beraber sadece sayısı artmadı, inci kefalinin boyu da uzadı. Geçmişte 16 santimetre olan balık, bugün 24 santimetreye ulaştı. Geçmişte dereye giren balıkların birçoğu geri dönemiyordu. Van İl Jandarma Komutanlığı, polis ve zabıta ekipleri tarafından yoğun bir şekilde sürdürülen koruma çalışmalarıyla balık bu konuma geldi. Bize düşen bu koruma çalışmalarını daha ileri seviyeye götürmek çünkü bu koruma çalışmalarının sona ermesi demek, tekrardan geri dönmemiz demektir. İnci kefali hem ülkemizde hem de dünyada örnek teşkil edecek bir konumda. Bir doğal kaynağı korursak bize 15 bin insana ekmek olarak geri dönüyor" diye konuştu.'GÜNLÜK 500 KİLO BALIK AVLIYORUZ'

15 Temmuz'dan sonra 'Vira bismillah' diyerek ağlarını göle atan balıkçılar da son 20 yılın en bereketli sezonunu geçirdiklerini anlattı. Balıkçı Atilla Dağdelen, "Sabahın erken saatlerinde karadan yaklaşık 3 kilometre uzaklaşıp, 1400 metre uzunluğundaki ağlarımızı bırakıyoruz, 1 gün sonra da gelip 'Vira bismillah' deyip çekiyoruz. Bu yıl kolluk kuvvetlerimiz güzel bir çalışma yaparak, balıkların korunmasını sağladı. Haliyle bu da balığın artmasına neden oldu. 20 yıldır balıkçılık yapıyorum ve böyle bereketli bir sezon görmedim. Günlük 500 kilo balık elde ediyoruz. Burada yakaladığımız balıkları dondurup başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir ve birçok farklı illerde bulunan müşterilerimize de gönderiyoruz. Balığın koruma çalışmaları olumlu sonuçlar verdi. Umarız, bu bereketini uzun süre devam ettirir" dedi.


Van Gölü'nde inci kefali popülasyonunda artış
Van Gölü'nde inci kefali popülasyonunda artış
Van Gölü'nde inci kefali popülasyonunda artış
Van Gölü'nde inci kefali popülasyonunda artış
Van Gölü'nde inci kefali popülasyonunda artış
Van Gölü'nde inci kefali popülasyonunda artış
Van Gölü'nde inci kefali popülasyonunda artış
Van Gölü'nde inci kefali popülasyonunda artış
Van Gölü'nde inci kefali popülasyonunda artış
Van Gölü'nde inci kefali popülasyonunda artış
Van Gölü'nde inci kefali popülasyonunda artış

Mustafa Akkuş, Öğretim Üyesi, Van Gölü, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van Gölü'nde inci kefali popülasyonunda artış - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van Gölü'nde inci kefali popülasyonunda artış - Son Dakika
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