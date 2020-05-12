Van Gölü'nde kaçak balık avcılığı... Kaçak avlanan şahsa bin 700 TL para cezası verilirken, avlanan... - Son Dakika

Van Gölü'nde kaçak balık avcılığı... Kaçak avlanan şahsa bin 700 TL para cezası verilirken, avlanan 50 kilo balığa ise el konuldu

VAN - Van Gölü'nde kaçak balık avcılığı yapan şahsa bin 700 TL para cezası verilirken, avlanan 50 kilo balığa ise el konuldu.

Van Gölü'nde yaşayan tek balık türü olan inci kefalinin üreme dönemi olan 15 Nisan- 15 Temmuz'da uygulanan avlanma yasağı nedeniyle denetimler aralıksız sürüyor. Bu kapsamda gece saat 01.00 sıralarında Edremit ilçesi Engil Çayı Halk Plajı yanında denetim yapan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak avlanmış 50 kilogram balığa el koydu. Balıkları avlayan şahsa bin 700 TL idare para cezası uygulanırken, 10 metre uzunluğunda serpme ağ ve 2 adet kepçe ağa da el konuldu.