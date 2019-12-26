Van Gölü'nde kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı: 7 ölü (5) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van Gölü'nde kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı: 7 ölü (5) - Son Dakika

Van Gölü'nde kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı: 7 ölü (5)

6 saat önce

64 KİŞİ 10 KİLOMETRE YÜRÜYÜP, AKARYAKIT İSTASYONUNA SIĞINMIŞBitlis'in Adilcevaz ilçesi yakınlarında Van Gölü'nde batan tekneden kurtulan 64 kaçak göçmenin kar yağışı altında yaklaşık 10 kilometre yürüdükten sonra Adilcevaz ile Erciş karayoluna çıkmayı başardığı ortaya çıktı.

Van Gölü'nde kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı: 7 ölü (5), System.String[]

64 KİŞİ 10 KİLOMETRE YÜRÜYÜP, AKARYAKIT İSTASYONUNA SIĞINMIŞ

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi yakınlarında Van Gölü'nde batan tekneden kurtulan 64 kaçak göçmenin kar yağışı altında yaklaşık 10 kilometre yürüdükten sonra Adilcevaz ile Erciş karayoluna çıkmayı başardığı ortaya çıktı. Göçmenlerin burada kendilerine en yakın akaryakıt istasyonuna sığınarak donmaktan kurtulduğu öğrenildi. Akaryakıt istasyonu sahibi Murat Koçak, giysilerini kuruttukları göçmenlere sıcak yemek ve içecek ikramında bulunduklarını belirterek, daha sonra jandarmaya haber verdiklerini söyledi. Kaçak göçmenlerin daha sonra da hastanelere götürülerek tedaviye alındığı söyleyen Murat Koçak, insanlık görevini yerine getirdiklerini söyledi. Kaçak göçmenlerin akaryakıt istasyonuna gelişleri de güvenlik kemeralarına yansıdı.


Adilcevaz, Van Gölü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:09 Kaynak: DHA
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