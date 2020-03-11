Van Gölü'nde kaçak sigara operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Van Gölü'nde kaçak sigara operasyonu - Son Dakika

Van Gölü'nde kaçak sigara operasyonu

6 saat önce

Van Gölü'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 17 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Van Gölü'nde kaçak sigara operasyonu, System.String[]

Van Gölü'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 17 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığınca Van Gölü'ndeki Adır Adası açıklarında tekneyle sigara kaçakçılığı yapan şahıslara müdahale edildi. Jandarma Asayiş Bot Timinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda, 17 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 2 şüpheli ise yakalandı. - VAN

Van Gölü, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:04 Kaynak: İHA
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