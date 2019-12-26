Van gölü'nde kaçakları taşıyan tekne battı 7 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van gölü'nde kaçakları taşıyan tekne battı 7 ölü - Son Dakika

Van gölü'nde kaçakları taşıyan tekne battı 7 ölü

6 saat önce

Van Gölü'nde kaçakları taşıyan tekne battı 7 ölüVan Gölü'nde Bitlis'in Adilcevaz ilçesi kıyısına yakın bir bölgede, kaçakları taşıyan tekne battı.

Van Gölü'nde kaçakları taşıyan tekne battı 7 ölü

Van Gölü'nde Bitlis'in Adilcevaz ilçesi kıyısına yakın bir bölgede, kaçakları taşıyan tekne battı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Van'dan aldıkları göçmen kaçakları kontrol noktalarına yakalanmamak için Van Gölü'nü kullanan insan tacirlerinin kullandığı tekne, sabaha doğru Bitlis'in Adilcevaz ilçesi kıyısına yakın bir bölgede battı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

BİTLİS VALİLİ 7 KİŞİ ÖLDÜ

Bitlis Valiliği, Adilcevaz ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan teknenin Van Gölü'nde batması sonucu 7 kişinin öldüğünü, 64 kişinin ise kurtarıldığını açıkladı. Açıklamada şu ifadeler kullandı

26 Aralık 2019 Perşembe sabah saat 02.30- 03.00 sularında Adilcevaz ilçemize bağlı Erikbağı ve Karşıyaka köyleri arasında kalan Van Gölü kıyısındaki bir alanda Pakistan, Bangladeş ve Afganistan uyruklu kaçak göçmenleri taşıyan teknenin kıyıya yaklaşırken alabora olması neticesinde; ilk belirlemelere göre olay yerinde 5 kişi ölü olarak bulunurken, kaldırıldıkları Adilcevaz hastanemizde ise 2 kişinin de vefat etmesi ile beraber toplamda 7 şahıs hayatını kaybetmiştir. Kurtulan 64 kişi, barınma ve bakım ihtiyaçları giderilmek, ayrıca resmi işlemleri yürütülmek üzere Adilcevaz ilçe merkezine ve Ahlat ve Tatvan'daki hastanelerimize nakledilmişlerdir. Bölgede, jandarma ve AFAD ekipleri ile birlikte emniyet dalgıç ekiplerince arama tarama ve kurtarma faaliyetleri yürütülmektedir. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER Özcan ÇİRİŞ- Orhan AŞANBİTLİS,(DHA)

Van gölü'nde kaçakları taşıyan tekne battı 7 ölü

Adilcevaz, Van Gölü, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 08:40 Kaynak: DHA
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