Van gölü'nde kaçakları taşıyan tekne battı 7 ölü ek - Son Dakika

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Van gölü'nde kaçakları taşıyan tekne battı 7 ölü ek
6 saat önce
Van Gölü'nde kaçakları taşıyan tekne battı 7 ölü (YARALILAR TATVAN DEVLET HASTANESİ'NDE TADAVİ EDİLİYOR) EK.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:27 Kaynak: DHA
Van Gölü'nde kaçakları taşıyan tekne battı 7 ölü (YARALILAR TATVAN DEVLET HASTANESİ'NDE TADAVİ EDİLİYOR) EK
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