Van gölü'nde kaçakları taşıyan tekne battı 7 ölü -10 - Son Dakika

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Van gölü'nde kaçakları taşıyan tekne battı 7 ölü -10
6 saat önce
Van Gölü'nde kaçakları taşıyan tekne battı 7 ölü -10 (KOLAJ)
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:34 Kaynak: DHA
Van Gölü'nde kaçakları taşıyan tekne battı 7 ölü -10 (KOLAJ)
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