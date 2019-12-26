Van gölü'nde kaçakları taşıyan tekne battı 7 ölü -12 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van gölü'nde kaçakları taşıyan tekne battı 7 ölü -12 - Son Dakika

Van gölü'nde kaçakları taşıyan tekne battı 7 ölü -12

6 saat önce

Van Gölü'nde kaçakları taşıyan tekne battı 7 ölü -12 (TEKNE KARAYA ÇIKARILDI)

Van Gölü'nde kaçakları taşıyan tekne battı 7 ölü -12 (TEKNE KARAYA ÇIKARILDI)

Van gölü'nde kaçakları taşıyan tekne battı 7 ölü -12

Van Gölü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:23 Kaynak: DHA
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