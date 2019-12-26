Van gölü'nde kaçakları taşıyan tekne battı 7 ölü-3 - Son Dakika

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Van gölü'nde kaçakları taşıyan tekne battı 7 ölü-3
6 saat önce
Van Gölü'nde kaçakları taşıyan tekne battı 7 ölü-3 (YARALILAR TATVAN DEVLET HASTANESİ'NDE TADAVİ EDİLİYOR)
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 09:26 Kaynak: DHA
Van Gölü'nde kaçakları taşıyan tekne battı 7 ölü-3 (YARALILAR TATVAN DEVLET HASTANESİ'NDE TADAVİ EDİLİYOR)
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