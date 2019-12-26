Van gölü'nde kaçakları taşıyan tekne battı 7 ölü-3 - 2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van gölü'nde kaçakları taşıyan tekne battı 7 ölü-3 - 2 - Son Dakika

Van gölü'nde kaçakları taşıyan tekne battı 7 ölü-3 - 2

6 saat önce

Van Gölü'nde kaçakları taşıyan tekne battı 7 ölü-3 (YARALILAR TATVAN DEVLET HASTANESİ'NDE TADAVİ EDİLİYOR)- 2.

Van Gölü'nde kaçakları taşıyan tekne battı 7 ölü-3 (YARALILAR TATVAN DEVLET HASTANESİ'NDE TADAVİ EDİLİYOR)- 2

Van gölü'nde kaçakları taşıyan tekne battı 7 ölü-3 - 2

Van Gölü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:36 Kaynak: DHA
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