Van gölü'nde kaçakları taşıyan tekne battı 7 ölü -7 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van gölü'nde kaçakları taşıyan tekne battı 7 ölü -7 - Son Dakika

Van gölü'nde kaçakları taşıyan tekne battı 7 ölü -7

7 saat önce

Van Gölü'nde kaçakları taşıyan tekne battı 7 ölü -7 (KURTULAN GÖÇMENLERDEN BİRİ KONUŞTU)

Van Gölü'nde kaçakları taşıyan tekne battı 7 ölü -7 (KURTULAN GÖÇMENLERDEN BİRİ KONUŞTU)

Van gölü'nde kaçakları taşıyan tekne battı 7 ölü -7

Van Gölü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:26 Kaynak: DHA
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